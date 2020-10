Radu Țincu: „Dacă avem un nivele scăzut de vitamina D, crește susceptibilitatea de a ne îmbolnăvi de SARS-CoV-2” (VIDEO)

Tratamentul cu vitamina D ar putea fi salvator in lupta impotriva coronavirusului. O demonstreaza un studiu efectuat de o prestigioasa revista spaniola. Cercetătorii au observat că 82,2% dintre pacienţii care au participat la studiu aveau lipsă de vitamina D.

Medicii dintr-un spital din Santander au efectuat un studiu pe 216 pacienti infectati cu covid 19. Potrivit acestora, 82% dintre bolnavi aveau lipsa de vitamina D. Şi nu doar atât. Cercetătorii au mai observat şi că bărbaţii prezentau niveluri mai scăzute decât femeile.

„Se pare că vitamina D acționează pozitiv atât în faza de viremie, faza acută, cât și în faza tardivă de hiperinflamație. Mecanismele sunt multiple, însă vor fi necesare și studii suplimentare care să ne arate cu exactitate modul în care actionează vitamina D. Însă se pare că inițiază o serie de mecanisme antivirale și creștera unor peptide antimicrobiene la nivel pulmonar”, a declarant Radu Țincu, prin telefon, pe B1 TV.

Specialiştii vorbesc despre mai multe studii publicate la nivel international care arata că nivelul de vitamina d este invers-proporţional cu incidenta covid-19 si a severitatii bolii.

„Dacă avem un nivele scăzut de vitamina D, crește susceptibilitatea de a ne îmbolnăvi de SARS-CoV-2 și severitatea infecției pare să fie mai ridicată. De asemenea un studiu din Israel ne arată faptul că nivelul de vitamina D preexistent pandemiei a influențat susceptibilitatea pacienților de a dezvolta COVID-19 și se pare că aceste nivele scazute de vitamina D sunt corelate și cu severitatea bolii”, a adăugat medical Radu Țincu.

Cu toate acestea studiul a fost repetat şi de alţi cercetători din alte state, iar rezultatele nu au ieşit la fel. Tocmai de aceea, specialiştii fac experimente pentru a vedea dacă într-adevăr Vitamina D joacă un rol important în vindecarea pacienţilor COVID-19.

