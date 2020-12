Radu Țincu, despre noua tulpină: Virusul se transmite cu până la 70% mai ușor / Dacă la următoarea mutație proteina Spike dispare, vaccinul va fi inutil și trebuie s-o luăm de la capăt (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit despre noua tulpină de SARS-CoV-2 și a explicat că „nu putem ști și nimeni nu poate anticipa dacă la următoarea mutație virusul nu își modifică tocmai proteina de suprafață pentru care a fost creat vaccinul”. „„Cel mai important lucru de știut este că această mutație este o mutație care crește transmisibilitatea”, a subliniat doctorul, luni, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

