Radu Țincu, despre posibilitatea impunerii unui pașaport COVID-19, de către alte state: Există un grad de protecție și securitate medicală pe care fiecare țară are dreptul să și-l stabilească (VIDEO)

Fiecare stat poate să stabilească dacă va impune sau nu un pașaport pentru COVID-19 persoanelor străine care se deplasează în țara respectivă. Medicul Radu Țincu a precizat că este vorba chiar despre un grad de protecție și securitate medicală, iar țările cu o rată de vaccinare mare ar putea impune contrângeri, în contextul transmiterii noului coronavirus.

Mai mult decât atât, el a amintit și de faptul că există țări care nu primesc cetățeni străini ce au alte afecțiuni, nu doar COVID-19, pentru că ei au eradicat într-un final boala respectivă.

„Nu o să putem să impunem altor state să își pună în pericol cetățenii, pentru că un anumit stat din comunitatea europeană are 30% rată de vaccinare, comparativ cu Marea Britanie care o să aibă 80%”(...)

Acest lucru nu s-a creat odată cu COVID-19, cei care lucrează în străinătate, când merg în anumite țări, sunt obligați să prezinte anumite analize medicale pentru boli infecto-contagiose, de exemplu sunt țări care nu te primesc dacă ești activ la Tuberculoză, pentru că ei au eradicat Tuberculoza și nu vor să readucă cazurile acestea în țările respective.

Există un grad de protecție și securitate medicală pe care fiecare țară are dreptul să și-l stabilească cum dorește”, a explicat medicul Radu Țincu, în platoul B1 TV.

Până miercuri, în România, în ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 14.000 de cadre medicale, numărul total fiind de 154.268.

Potrivit CNCAV, datele puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ţine evidenţa vaccinărilor, arată că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane. Numărul total al persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 decembrie 2020) a ajuns astfel la 154.268.Mireasa s-a uitat în laptopul soţului, imediat după nuntă. I-a aflat secretul mizerabil şi a depus actele de divorţ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.