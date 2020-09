Radu Țincu, despre revenirea elevilor în clasă: „Deschiderea școlilor va crește, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, transmiterea comunitară” (VIDEO)

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.311 îmbolnăviri din peste 24. 939 de teste pentru COVID-19. Alți 27 de români și-au pierdut viața, în timp ce în secțiile ATI din țară sunt internați 467 de oameni, în stare gravă sau foarte gravă.

Noul agent patogen pare tot mai violent, chiar dacă au trecut șase luni de la izbucnirea pandemiei. România a depășit pragul critic de peste 100.000 de îmbolnăviri, iar peste 4.000 de persoane diagnosticate cu infecția cu noul coronavirus au decedat, din martie și până acum.

Medicul Radu Țincu explică faptul că un element pozitiv ar fi stabilizarea numărului de îmbolnăviri:

„Un element de pozitivitate este reprezentat de stabilizarea numărului de îmbolnăviri. Chiar dacă nu a scăzut sub 1.000, așa cum am fi preferat, măcar nu avem o creștere a numărului de cazuri, astfel că începerea noului an școlar survine pe această linie obținută a numărului de îmbolnăviri. Însă dechiderea școlilor va crește, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, transmiterea comunitară. Trebuie să ne gândim de la început și să ne asumăm un grad acceptabil al acestei creșteri și să vedem cum putem să limităm cât mai mult numărul de îmbolnăviri. Nu este important că se deschide școala, este important să o menținem deschisă cât mai mult timp și în condiții de siguranță”, a explicat el.

