Radu Țincu, despre suprapunerea dintre virusul gripal, virozele de sezon și SARS-CoV-2: „Cel mai probabil acolo va exista o presiune suplimentară pe secțiile de ATI” (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a explicat pe B1 TV numărul crescut al cazurilor de COVID-19, dar și situația în care se află, în prezent, pandemia din România. Totodată, doctorul și-a declarat și susținerea față de vaccinul anti-gripal, dar și îngrijorarea cu privirea la o posibilă creștere a numărului de infectări cu noul coronavirus, ce ar putea pune, împreună cu virozele de sezon și gripa o mare presiune pe sistemul sanitar.

Radu Țincu a explicat pe B1 TV că ne aflăm într-un punct ascendent al pandemiei, ce va afecta și numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus ce se află internate în secțiile ATI.

„Suntem la o creștere a numărului de cazuri, deci la o accelerare a pandemiei care are la baza o accelerare a transmiterii intracomunitare. Aceasta transmitere nu va face decât să determine o creștere a numărului de pacienți care vor ajunge în ATI. Lucru pe care îl constatăm de la o zi la alta. Dacă ar fi să scădem numărul de pacienți care și-au pierdut viața și care au eliberat aceste paturi de ATI, vedem că în fiecare zi avem o creștere a numărului de pacienți care necesită măsuri de terapie intensivă. (...) „Eu cred că ne aflăm în primul val al acestei pandemii, dar este foarte posibil ca acest val să fie suprapus de virozele respiratorii de sezon și să fie greu să ne mai putem da seama dacă va exista și o perioadă de scădere a numărului de SARS-CoV-2”, a declarat Radu Țincu, pentru B1 TV.

Medicul Radu Țincu a reamintit cât de importantă este respectarea măsurilor sanitare și mai ales în ce condiții, ar putea crește riscul impunerii unor măsuri mai severe, în plan local, în țara noastră.

„Foarte multe țări ridică problema lockdown-ului. Acesta este cu atât mai intens, cu cât populația nu respectă măsurile sanitare. Cu cât riscul ca persoanele să se opună măsurilor sanitare este mai mare, cu atât riscul să se impună astfel de măsuri este mai mare. Pe de altă parte, lockdown-ul va fi modulat și de sistemele de sănătate publică. Cu cât avem un sistem de sănătate publică mai disfuncțional, cu atât instaurarea unor măsuri restrictive va fi mai posibilă Dacă discutăm despre faptul că sistemele de sănătate sunt obosite, gândiți-vă că Bucureștiul a reprezentat și reprezintă o zonă de focar, sistemele de sănătate și în special secțiile de ATI din această zone sunt obosite, sunt epuizate și și-au consumat multe din resursele pe care le aveau. Va trebui, dacă situația degenerează, pentru anumite zone particulare, acolo unde evoluția pandemică o impune, reinstaurarea unor măsuri restrictive”, a declarat el.Și-a anulat nunta, după ce a aflat un lucru TERIBIL despre partenerul său. În toți cei șapte ani de relație i-a ASCUNS asta

Radu Țincu a tras un semnal de alarmă cu privire la sezonul rece, mai exact perioada noiembrie – decembrie, în care vor apărea și virozele de sezon, dar și virusul gripal. Acesta moment ar putea fi unul de presiune pentru sistenul medical.

„Majoritatea specialiștilor, la nivel internațional, sunt îngrijorați de perioada noimebrie – decembrie, în care vom avea o suprapunere clară între virozele respiratorii de sezon, virusul gripal și SARS-CoV-2. Cel mai probabil acolo va exista o presiune suplimentară pe secțiile de ATI și sistemele sanitare. Dincolo de respectarea acestor măsuri sanitare, trebuie să luăm în calcul vaccinarea anti-gripală, pentru că o îmbolnăvire concomitentă cu virusul SARS-CoV-2 și virusul gripal va crește agresivitatea celor două virusuri la nivelul organismului, pentru că ambele acționează la nivel pulmonar”, explică Radu Țincu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.