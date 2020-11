Radu Țincu: Discutăm de o stabilizare, însă acest platou de 10.000 e unul foarte periculos, pentru că în jur de 4% din pacienți vor ajunge la ATI / Un lockdown nu e justificat acum (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a explicat că „trebuie să avem un pic de răbdare” pentru a vedea dacă restricțiile au efectul scontat sau nu, în condițiile în care ele „nu pot să aibă eficiență imediată”. Dacă măsurile vor eșua însă, spune el, „acest lucru va determina probabil instituirea de lockdown”.

