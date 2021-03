Radu Țincu, după ce anumite țări europene au luat vaccin din Rusia și China: UE va trebui să stabilească de urgență strategia comunitară pentru continuarea campaniei de vaccinare (VIDEO)

Cu cât sunt mai multe firme concurente, cu atât piața vaccinurilor anti-COVID-19 va funcționa mai bine, a explicat dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, care a explicat, totuși, că disputa apărută la nivelul Comisiei Europene odată cu decizia anumitor state de a cumpăra vaccin anti-COVID-19 din Rusia și China „nu e de bun augur”, iar UE trebuie de urgență „să stabilească care este strategia comunității europene pentru a continua vaccinarea”.

Ungaria și Slovacia sunt primele două state UE care au primit doze din vaccinul rusesc Sputnik V. Însuși premierul ungar Viktor Orban a fost imunizat cu ser chinezesc și a îndemnat populația să aleagă între acesta sau cel din Rusia. Totodată, Cehia a făcut comandă de vaccin din China, iar Polonia a făcut un anunț relativ similar.

