Radu Țincu, după ce Clotilde Armand a anunțat mutarea a 4 spitale la Primăria Generală: Într-o criză sanitară de proporții, când vezi că infrastructura e la baza tragediilor, nu sunt necesare astfel de schimbări majore (VIDEO)

Radu Țincu este medic primar ATI la Spitalul Floreasca, una dintre cele patru unități sanitare din Sectorul 1 despre care Clotilde Armand, după ce a fost acuzată că le-a lăsat fără finanțare în plină pandemie, a anunțat că au fost trecute în administrarea Consiliului General al Municipiului București. „Se taie finanțarea utilităților și tot ce înseamnă întreținerea clădirii, pentru că aceste clădiri se află în patrimoniul primăriei”, a explicat doctorul, care s-a arătat de părere că este vorba despre o chestiune de „siguranță națională”, ce impune intervenții inclusiv de la Cotroceni și de la Palatul Victoria.

