Radu Țincu, după recordurile negative înregistrate în România: „Din acești pacienți, 5-7% vor dezvolta forme severe, care vor ajunge în ATI” (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a comentat în direct pe B1 TV, noile cifre raportare de către Grupul de Comunicare Strategică. El a discutat și despre măsurile implemnetate în regiunile care au trecut în scenariu roșu, dar și despre o posibilă creștere a numărului de pacienți internați în ATI.

„Oricâte măsuri am implementa, dacă ele nu reușesc să controleze evoluția pandemiei este evident că la un moment dat capacitatea sistemului de sănătate va fi depășită.

Se discută despre creșterea capacității în ATI, se va realiza această creștere, infrastrcutura se poate cumpăra, personalulu medical va fi greu de găsit. Însă oricâte eforturi vei face, la un moment dat numărul mare de cazuri va depăși capacitatea de răspuns medical. Consider că în momentul în care avem primele smene că măsurile actuale, privind scăderea numărului de noi infectați nu dau rezultate, va trebui luat în calcul impunerea unor măsuri restrictive. Dacă nu vor fi luate aceste măsuri și pandemia va evolua, cel mai probabil vom depăși capacitatea medicală națională și în câteva săptămâni vom vedea dezastrul pe care l-am văzut în alte țări, cu mult mai performante ca noi”, a precizat medicul Radu Țincu, în direct pentru B1 TV.

În timpul emisiunii, medicul Radu Țincu a discutat și despre o posibilă creștere a numărului de cazuri de COVID-19, inclusiv în regiunile grav afectate din România, unde deja au fost luate măsuri mai severe odată cu trecerea în scenariul roșu și depășirea incidenței de 3 bolanvi la 1000 de locuitori. Todoată, Radu Țincu a comentat și situația din București:

„Dacă ne uităm din experiența tuturor țărilor care au trecut prin pandemie, măsurile au un timp de latență de apriximativ 12 – 14- 16 zile. A trecut deja o săptămână decând în București au fost implementate noi măsuri, ar trebui să observăm, spre finalul săptămânii următoare, dacă se obțin rezultatele dorite.

Dacă ne uităm la ATI, situația va continua să se agraveze în zilele următoare, pentru că avem un număr foarte mare de cazuri în zilele precente. Din acești pacienți, 5-7% vor dezvolta forme severe care vor ajunge în terapie intensivă. Dacă ne uităm la București, am avut zile la rând un număr de peste 700 de pacienți, acest lucru determină undeva la 35 – 40 de pacienți ce vor veni în ATI, doar în secțiile din Capitală, situația fiind extrem de apăsătpoare. Chiar dacă a fost crescut numărul de paturi la ATI au fost 100 de locuri care au fost deja epuizate.”, a explicat Radu Țincu, pe B1 TV.

Medicul de la Spitalul Florească a discutat și despre una dintre cele mai tinere victime ale COVID-19 în România, un copil de 4 luni, a cărei moarte a fost anunțată odată cu raportarea de miercuri, de la ora 13.00.

„Cu cât vom accelerea pandemia, vom avea surpriza ca în aceste comunicate zilnice să găsim persoane tinere care nu au patologi cronice asociate. Având un număr atât de mare de persoane care se îmbolnăvesc de coronavirus, este evident, chiar dacă proporția celor tineri este mică, dacă ne raportăm la un număr foarte mare al populației îmbolnăvite este clar că vor fi și astfel de exemple”.

În momentul în care capacitatea sistemului sanitar se apropie de maxim și începe să scârțâie capacitatea de preluare a acestor pacienți, practic să fim în incapacitate de preluare, mortalitatea va crește exponențial”, a mai adăugat medicul Țincu.

