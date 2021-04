Radu Țincu: După un an de pandemie trebuie să realizăm service și mentenanță pentru aparatura medicală utilizata intens pe secțiile COVID (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a vorbit luni dimineață, într-o intervenție în jurnalul de pe B1 TV, prezentat de Luiza Cergan, despre aparatura din spitale, care este suprasolicitată din cauza numărului mare de pacienți COVID-19, dar și a perioadei lungi în care a fost folosită intens. Specialistul spune că trebuie găsite rapid soluții pentru verificarea tehnică a echipamentelor electronice folosite pe secțiile COVID-19.

"Aceste sisteme de sănătate au fost concepute să reziste la un număr limitat de pacienți și chiar dacă ar exista un dezastru natural, acesta ar fi de scurtă durată. Pandemia de Covid-19, din păcate, a creat presiune de lungă durată și crescândă asupra sistemului sanitare. Va fi nevoie la un moment dat dacă această pandemie continuă, să se ia în calcul o rotație a aparaturii medicale care nu sunt folosite la nivel maxim pentru a se putea realiza mentenanță.

Este o situație dificilă pentru ca pacienții cu COVID-19 trebuie să fie investigați, să avem o imagine reala a gradului de afectare a plămânilor, ca să realizăm indicații terapeutice. Tomografia pulmonară la pacientul cu stare generală gravă reprezinta un element extrem de important.

După un an de pandemie trebuie să ne gândim cum am putea sa realizam aceste ședințe de service și mentenanță pentru aparatura utilizata intens pentru un an de zile. Este obligatoriu ca acest aparate folosite la foc continuă să poată fi verificate pentru a ne asigura ca funcționează în parametrii normali și nu vom avea incidente ca cele în care unele au luat foc", a spus medicul.

