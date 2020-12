Radu Țincu: E păcat să nu facem mai multe teste COVID-19 dacă tot avem infrastructura necesară / Unii cu simptome ușoare refuză testarea și asta e periculos (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat marți, pentru B1 TV, că ultimele date oficiale privind evoluția epidemie de coronavirus nu prezintă o imagine falsă asupra realității, deși numărul de teste efectuate a scăzut. Trendul descrescător al infectărilor există, iar acest lucru se va vedea și în numărul de pacienți la Terapie Intensivă, undeva spre mijlocul lunii ianuarie. Țincu a mai precizat că ar fi păcat să nu facem mai multe teste dacă tot avem infrastructura necesară. Medicul a mai susținut că, din păcate, există persoane care prezintă simptome ușoare asociate infecției cu SARS-CoV-2 care refuză testarea.

„Situația prezentă de la Terapie Intensivă e imaginea de acum două - trei săptămâni. Deci cel mai probabil încă preluăm pacienții valului intens când era 7 - 9.000 de pacienți pe zi. Însă cred că discutăm de o stabilizarea a numărului de îmbolnăviri, chiar dacă s-au efectuat mai puține teste decât de obicei și chiar dacă e o scădere semnificativă față de săptămânile de dinainte, când se făceau undeva la 37 - 38.000 de teste. Iată că avem o scădere a numărului de teste, dar nu cred că putem discuta de un platou fals determinat de o testare redusă, pentru că se corelează, totuși, cu cifrele din Terapie Intensivă sau, dacă privim, către numărul de decese”, a declarat Radu Țincu, pentru B1 TV.

Acesta a remarcat, totuși, că România face mai puține teste, contrar sfaturilor specialiștilor: „Sunt puține teste. Din păcate, România merge iarăși desincronizat față de restul Europei și oarecum desincronizat în raport cu recomandările instituțiilor medicale internaționale, care au spus că testarea reprezintă un element extrem de important, care poate să ofere o imagine corectă asupra evoluției pandemiei”.

Țincu a explicat apoi de ce în statistici apar mai puține teste efectuate: „Această testare nu a fost crescută nici măcar la capacitatea pe care am declarat-o că o avem, adică undeva la 50.000 de teste. E și explicabil de ce s-a redus numărul de teste, pentru că o mare parte din testele care erau efectuate la cerere pentru vacanțe și sezonul estival nu mai sunt în prezent și se testează, în cea mai mare parte, doar după definiția de caz”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.