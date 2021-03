Radu Țincu: Era de așteptat să avem o creștere a numărului de cazuri. Avem o transmitere intracomunitară accelerată, avem o variantă virală mult mai contagioasă și avem măsuri de relaxare (VIDEO)

Medicul Radu Țincu, specialist ATI la Spitalul Floreasca din București spune că era de așteptat să apară o creștere a numărului de infectări cu coronavirus în România, în condițiile în care există o transmitere intracomunitară accelerată a virusului, unele măsuri de restricție au fost relaxate, iar varinata britanică de SARS-CoV-2 se răspândește și în țara noastră.

”Avem o transmitere intracomunitară accelerată, avem o variantă vrială mult mai contagioasă și avem măsuri de relaxare care a fost instituite. Era de așteptat să avem o creștere a numărului de cazuri, însă ceea ce trebuie să stabilim de dinainte de a relaxa măsurile este care e gradul de acceptare a creșterii numărului de noi cazuri. Trebuie să stabilim de dinainte cât la sută putem accepta o creștere a numărului de cazuri.

Dacă luăm în calcul legislația prezentă, trebuie să introducem toate măsurile de restricție impuse de 3 la mie, însă va trebui să găsim o soluție ca acest interval să nu fie un număr, să fie un interval pentru că variabilitatea este foarte mare. Discutăm de faptul că luăm măsuri restrictive la 3 și la 2,9 le relaxăm”, a declarat Radu Țincu într-o intervenție telefonică pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.