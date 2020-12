Radu Țincu: Faptul că vin sărbătorile nu înseamnă că virusul nu mai există și faptul că vaccinul va ajunge pe 26 decembrie în România nu înseamnă că pandemia se va încheia (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că, chiar și în scenariul în care campania de vaccinare anti-COVID-19 va merge conform planului, procesul de vaccinare în masă se va încheia abia în lunile mai-iunie, „iar din acel moment avem nevoie de o perioadă de cam trei, patru săptămâni ca să ajungem la nivelul de anticorpi necesar, lucru care va duce menținerea măsurilor sanitare cel mai probabil în prima jumătate a anului viitor”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.