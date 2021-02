Radu Țincu: Guvernele, în ultimii ani, s-au concentrat pe dotarea cu aparatură medicală și au uitat ce înseamnă infrastructura tehnică, statistica, comunicarea și juridicul unui spital (VIDEO)

Spitalele din România au un singur avocat, care vine part time, a declarat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, care a explicat că în unitățile sanitare din străinătate departamentele administrative „sunt aproape cât spitalul, pentru că sunt foarte importante pentru ținerea în funcțiune a unei instituții sanitare”.

