Radu Țincu: Înainte de pandemie, România avea o capacitate a Terapiei Intensive pe toate palierele la jumătate din cât ar fi trebuit să aibă. Nu puteau fi recuperați 30 de ani de indiferență în câteva luni (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că „nici la acest moment nu am ajuns la capacitatatea de Terapie Intensivă pe care ar fi trebuit s-o avem în condiții de acalmie”. El a punctat, totuși, că autoritățile au făcut eforturi, însă „nu putea fi recuperată o perioadă de 30 de ani de indiferență în câteva luni de zile”. Mai mult decât atât, spune specialistul, „s-a crescut numărul de paturi, dar personalul medical nu a putut ține ritmul cu această creștere, astfel încât avem în mare parte în multe spitale același număr de medici și de asistenți, care trebuie să îngrijească un număr mai mare de pacienți de Terapie Intensivă”.

