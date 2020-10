Radu Țincu încă nu a primit vaccinul antigripal: „Ce pot să vă spun este că și eu, ca personal medical, aștept acest vaccin, pentru că doresc să mă vaccinez” (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, susține că nici el nu a primit încă vaccinul antigripal. „Însă ce pot să vă spun este că și eu, ca personal medical, aștept acest vaccin, pentru că doresc să mă vaccinez”, a afirmat el, miercuri, în direct pe B1 TV.

