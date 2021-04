Radu Țincu: Indiferent de ceea ce ne dorim, avem o realitate – acest virus există și omoară oameni în fiecare zi / Testele antigen îți pot da un fals sentiment că ești negativ (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI, a vorbit despre nevoia de testare extinsă pentru a avea o imagine cât mai reală a efectelor provocate de criza sanitară COVID-19, context în care a explicat că, indiferent de ceea ce ne dorim, „pandemia își vede de treaba ei”, iar virusul „omoară oameni în fiecare zi”. El s-a referit și la testele rapide de tip antigen, despre care spune că prezintă „un grad de abatere”, în sensul că îți pot da „un fals sentiment de încredere că ești negativ și poți răspândi în jurul tău virusul”.

