Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: Despre acordul M.A.I. - B.O.R.

Ne aflam in saptamana premergatoare Sintelor Sarbatori de Pasti, o saptamana a patimilor, a suferintei si a rastignirii. O saptamana plina de insemnatate crestina care va culmina cu Invierea Mantuitorului. O biruinta a vietii asupra mortii.

Credinciosii au asteptat cu mare atentie masurile adoptate de guvern cu privire la modul in care se va desfasura cea mai importanta sarbatoare a ortodoxiei. Asa cum a precizat si Presedintele Romaniei, bunele intentii pot determina o sumedenie de complicatii. Este cat se poate de adevarat. Sa pornim in aceasta analiza de la protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhia Romana, document ce a fost prezentat chiar de ministrul de interne. Acest protocol face referire la posibilitatea credinciosilor de a merge la Biserica pentru a lua Sintele Pasti si a cobori in fata locuintelor pentru a prima Sfanta Lumina de la Ierusalim. Aducerea Sintei Lumini s-ar fi realizat cu ajutorul voluntarilor si a fortelor de ordine aflate in subordinea MAI. In momentul prezentarii acestui protocol se intelegea faptul ca documentul este asumat de Guvernul Romaniei, avand avizul Presedintelui Romaniei. La nici 24 de ore, prin reactia domnului Presedinte s-a putut intelege ca acesta din urma nu fusese informat in totalitate despre continutul acestui document. Revenind la experienta asiatica in privinta pandemiei, trebuie sa ne reamintim ca un element important in lupta impotriva Covid-19 este reprezentat de transparenta in comunicare din partea autoritatilor. In plus este necesara o convergenta si unitate a deciziilor prezentate. In lipsa acestor masuri unitare si sustinute de toate institutiile statului se produce dezorientarea populatiei. Populatia resimte o presiune uriasa in aceste momente, fiind speriati de riscul imbolnavirii cu coronavirus, de faptul ca suntem sub stare de urgente de peste 1 luna, dar mai ales ca viata oamenilor, sub toate aspectele ei, a fost data peste cap. In aceste momente nu este nevoie de incoerenta decizionala si scindare sociala. Pe fondul acestei presiuni sociale, o simpla comunicare defectuoasa poate determina un efect negativ important asupra populatiei. Trebuie respectata cu maxima seriozitate comunicarea transparenta, corecta, dar mai ales convergenta si sustinuta a deciziilor autoritatilor.

Multe discutii au fost generate in jurul acestui protocol. Daca privim cu obiectivitate protocolul semnat de domnul Vela si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, putem observa ca acest protocol respecta prevederiile adoptate pana in prezent. In opinia mea, nu protocolul in sine reprezinta problema principala, ci modul in care acesta se poate aplica in realitate. Cu totii stim modul in care se desfasoara evenimentele dedicate sarbatorilor in Romania. Oamenii iau cu asalt magazinele pentru cumparaturi. In noaptea de Inviere ne imbulzim, ne impingem si pe alocuri ne certam intre noi pentru a lua lumina. Participam la Slujba Invierii dar uitam, in fond, toate principiile crestine care ne-au adus acolo. La slujbele Bisericii trebuie sa ne prezentam cu smerenie, iubire si frica de Dumnezeu, nu cu tupeu, aronganta si egoism. Societatea actuala a creat o prea mare materializare si traire superficiala a unei sarbatori profund crestine, in care punem din ce in ce mai mult accentul pe manifestarile exterioare. Invierea Mantuitorului trebuie traita launtric, trebuie sa aiba efecte in sufletele oamenilor. Lumina Invierii o purtam in inima noastra si nu in lumanarea de pe masa. Avand experientele anilor trecuti, protocolul pentru noapte de Pasti avea toate premisele sa esueze prin indisciplina si iresponsabilitate colectiva. In acest moment al evolutiei pandemiei, relaxarea prea devreme a unor masuri, poate anula tot efortul depus pana in prezent. Pornind de la rata de transmitire de 1 la 3, putem face calcule simple care sa sustina faptul ca transmiterea se va realiza cu viteza atunci cand discutam de aglomerari urbane. Se pare ca in Bergamo, orasul italian cel mai afectat de mortalitatea indusa de Covid-19, totul a pornit de la un meci de fotbal la care au participat atat suporteri italieni, dar si spanioli, care au plecat apoi, transmitand virusul in tara lor. In mod clar trebuie mentinuta distantarea sociala. Este singura metoda care si-a dovedit eficienta in lupta cu coronavirusul. Dupa interventia Presedintelui Romaniei, au aparut imediat reactii contrare din partea unor ierarhi care invocau faptul ca oamenii pot merge la cumparaturi si nu sunt lasati sa mearga la Biserica. Pentru a nu fi interpretat gresit punctul meu de vedere, precizez ca sunt un sustinator al Bisericii. Oamenii trebuie sa mearga la magazin pentru apa si hrana, fara de care ar muri. Insa credinta se poate trai in aceste momente grele, acasa. Putem participa la slujbele televizate, putem sa ne rugam, putem trai credinta in sufletul nostru. De fapt aceasta este principala diferenta dintre cele doua situatii. Prima se adreseaza trupului, adica achizitionarea de hrana, iar cea de-a doua se adreseaza sufletului. In aceasta pandemie sunt convins ca Dumnezeu este cu fiecare credincios care se roaga indiferent de locul rugaciunii. Aceste decizii de restrictionare sunt temporare si sunt necesare tocmai pentru protejarea populatiei. Nu este nicio o prigonire a Bisericii. Nu este un atentat la libertatea religioasa. Sunt masuri simple, medicale si stiintifice de a limita numarul de imbolnaviri si decese. Aceste masuri limiteaza doar modul de manifestare exterioara a credinciosilor, dar nu afecteaza cu nimic trairea interioara. Nu putem trai bucuria Invierii in sufletele noastre?! Ce ne opreste sa simtim cu inima insemnatatea Invierii?! Nu cumva ne-am atasat mai mult decat ar trebui de spectacolul exterior?! Fiecare dintre noi ar trebui sa raspunda corect si obiectiv la aceste intrebari. In fond, rostul credintei nu este spectacolul material, ci trairea interioara, launtrica, a invataturilor crestine. Trairea credintei nu inseamna impingerea si agresarea semenilor nostri in noaptea Invierii, trairea credintei inseamna schimbarea vietii noastre dupa invataturile Sfintei Scripturi.

In asteptarea Invierii Domnului trebuie sa dam dovada de responsabilitate si disciplina colectiva, intelegand ca numai impreuna vom putea invinge pandemia de coronavirus. Pandemia nu trebuie politizata, iar deciziile nu trebuie privite sub aspect electoral. Pentru a lupta eficient cu acest virus este nevoie de masuri dure. Este clar faptul ca astfel de masuri pot fi percepute de unii ca fiind nepopulare. Este un moment in care toate fortele politice trebuie sa aplice cele mai corecte si prompte masuri indiferent de costul politic. Mai bine se pierd cateva procente electorale, decat vieti omenesti. Mai bine ne rugam in taina si ne aratam iubirea pentru aproape in acest fel decat sa iesim din casa pentru a-l imbolnavi. Daca principiul crestinismului este iubirea, acum este momentul de a ne arata iubirea fata de ceilalti prin protejarea lor si a noastra, prin respect si responsabilitate reciproca.

Doctor Radu Țincu, Medic primar ATI la Spitalul de Urgență Floreasca