Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat, pentru B1 TV, că medicii, asistentele și restul cadrelor medicale nu trebuie să capituleze în acest război cu noul coronavirus. Totuși, bătălia aceasta nu poate fi câștigată dacă populația nu respectă regulile impuse de autoritățile, iar instituțiile statului nu iau la timp măsurile necesare.

„Spuneați despre spitalele care devin infectate cu coronavirus. Acesta este rezultatul și exemplul cel mai clar al faptului că atunci când nu respectăm regulile jocului... Pandemia are regulile ei, pe care noi trebuie să le înțelegem. Dacă nu respectăm aceste reguli, se întâmplă ce s-a întâmplat a Spitalul Gerota, care a fost primul spital închis în totalitate din cauza contaminării cu COVID-19, apoi cel din Suceava și vedem că apar noi și noi spitale contaminate. De ce? Pentru că nu înțelegem regulile pe care trebuie să le respectăm și noi, ca populație, și autoritățile”, a declarat Radu Țincu, pentru B1 TV.

