Radu Țincu: Ne așteptăm la o accelerare a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19. Trebuie să modificăm algoritmul de testare. E esențial să existe o discuție transparentă între autorități și medici (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat, pentru B1 TV, că ar trebui schimbat algoritmul de testare pentru coronavirus, în sensul în care orice pacient care se internează ar trebui testat înainte de a ajunge în vreo secție de spital. Țincu a mai susținut că medicii se așteaptă la o accelerare a numărului de îmbolnăviri, având în vedere că se manifestă o transmitere intracomunitară a COVID-19. Totodată, el a ținut să-l laude pe ministrul Sănătății pentru faptul că a prezentat anumite date reale și corecte, în schimb s-a arătat nemulțumit că nu este nici acum cunoscut numărul de ventilatoare funcționale din spitalele românești. Ca de fiecare dată, Radu Țincu a insistat că autorități și cetățeni deopotrivă trebuie să respecte regulile, pentru ca epidemia să fie ținută în frâu.

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, medicul a interpretat această afirmație a președintelui României. În opinia lui Țincu, vom asista la o accelerare a numărului de îmbolnăviri și asta nu doar pentru că a crescut capacitatea de testare, ci tocmai din cauza răspândirii intracomunitare a virusului.

„Perioadă critică înseamnă o perioadă suprapusă oarecum cu scenariile din Italia sau Spania, unde am avut foarte multe victime. Acest scenariu e determinat de faptul că, cu cât vom înainta în pandemie și vom avea mai multe victime îmbolnăvite cu coronavirus, cu atât va exista un număr mai mare de pacienți care vor necesita terapie intensivă. Cred că din acest punct de vedere s-a referit președintele României că vor urma săptămâni dificile.

Bineînțeles că ne dorim un sistem de sănătate cât mai performant, dar partea proastă e că va trebui să ne descurcăm cu acesta și nu putem face mare lucru peste noapte. Despre creșterea numărului de pacienți infectați, sigur că explicația este foarte clară - a crescut numărul de teste efectuate, evident că proporțional vom avea mai mulți pacienți confirmați. Trebuie să vedem și faptul că evoluația României urmează curba europeane și suntem deja la debutul acestei pandemii și ne așteptăm să avem o accelerare a numărului de îmbolnăviri, având în vedere că e o transmitere intracomunitară”, a declarat Radu Țincu, pentru B1 TV.

