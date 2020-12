Radu Țincu: Noi am pătat sacrificul celor căzuți la Revoluție. Cel mai important lucru e să încercăm să corectăm ce s-a făcut greșit / Să nu ne pierdem identitatea națională (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că victimele de la Revoluția Română din decembrie 1989 „au făcut gestul suprem”. „Problema este că noi, cei care am rămas după, am denaturat și am transformat această jertfă, și am pătat sacrificiul lor”, a declarat doctorul, care s-a arătat de părere că acum „cel mai important lucru este să încercăm să corectăm ce s-a făcut greșit și să nu uită niciun moment acel punct de cotitură în istoria noastră”.

Radu Țincu: Să ne cinstim înaintașii și să vedem ce au făcut ei ca noi astăzi să fim aici

Întrebat luni, 21 decembrie, de Tudor Barbu la „Se întâmplă acum!”, ce înseamnă pentru el și familia sa cei 31 de ani de postdecembrism, Radu Țincu a răspuns: „Înseamnă o schimbare. Chiar dacă ai spus că multe nu s-au schimbat, eu la Revoluție aveam 7 ani și pentru mine viața a căpătat un sens după Revoluție. Sigur că cei care au căzut la Revoluție au făcut gestul suprem și au căzut așa curat cum ai spus tu. Problema este că noi, cei care am rămas după, am denaturat și am transformat această jertfă, și am pătat sacrificiul lor. Tocmai de aceea cred că cel mai important lucru este să încercăm să corectăm ce s-a făcut greșit și să nu uităm niciun moment acel punct de cotitură în istoria noastră”.

În acest context, medicul Radu Țincu a făcut și un apel la păstrarea identității naționale și la „a nu ne pierde strămoșii și mesajele pe care ei le-au lăsat în diferite momente ale istoriei noastre”.

„Al doilea element important pe care îl văd în tot ce înseamnă evoluția societăților în întreaga lume este aceea de a nu pierde identitatea națională și de a nu ne pierde strămoșii și mesajele pe care ei le-au lăsat în diferite momente ale istoriei noastre. Cred că aceste lucruri păstrate. Să ne cinstim înaintașii și să vedem ce au făcut ei ca noi astăzi să fim aici, și să nu ne pierdem identitatea națională”, a adăugat Radu Țincu.

Președintele României a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la Revoluție

Președintele Klaus Iohannis a depus, luni dimineață, o coroană de flori în Piața Universității, în memoria celor căzuți la Revoluția Română din decembrie 1989. Un gest similar a făcut și Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei.

„Nu putem permite, la nesfârșit, ca Revoluția Română din Decembrie 1989 să fie umbrită de o rușinoasă neputință a statului. Onorarea memoriei victimelor înseamnă apărarea democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale și, cel mai important, identificarea și pedepsirea vinovaților. Părinții, frații, surorile și copiii celor care au murit pe străzile Timișoarei încă așteaptă să se facă dreptate! Avem nevoie de adevăr și dreptate pentru că identitatea noastră națională este inseparabilă de sacrificiul din Decembrie 1989!", a transmis președintele Klaus Iohannis.