Radu Țincu: Numărul uriaș de cazuri din ultima perioadă va genera un procent proporțional de decese / Situația se va agrava și la Terapie Intensivă (VIDEO)

Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că singura posibilitate de a gestiona pacienții din Terapie Intensivă, unde numărul celor internați ar putea crește, ar fi ca sistemul sanitar „să transfere și transforme paturi suplimentare” de ATI din zona pacienților cu alte boli, către pacienții cu COVID-19, dar acest lucru va avea „un impact negativ pentru tot sistemul sanitar”, pentru că pacienții cu alte patologii vor accesa din ce în ce mai greu secțiile de acest gen. Cât despre decese legate de noul coronavirus, doctorul a declarat că numărul „uriaș” de cazuri pozitive din ultima perioadă „va genera și un procent proporțional de pacienți care din păcate își vor pierde viața”.

