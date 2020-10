Radu Țincu: O eventuală schimbare a comportamentului oamenilor va determina cu siguranță o scădere a ratei de transmitere în comunitate / În acest ritm, vom epuiza capacitatea de Terapie Intensivă din București (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a comentat evoluția epidemiei de coronavirus la nivel național și în Capitală, sâmbătă, în direct pe B1 TV. În acest context, el a explicat că Bucureștiul este o zonă de focar, una extrem de aglomerată, în care „această transmitere intracomunitară accelerată ne-a plasat în vârful și topul clasamentului zile la rând și chiar săptămâni la rând, iar acest lucru să știți că se traduce prin ceea ce se întâmplă acum în secțiile de Terapie Intensivă”.

