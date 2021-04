Radu Țincu: Pacienții cu simptome după vindecarea de COVID-19 trebuie să fie supravegheați medical. Ministerul Sănătății trebuie să vadă incidența reacțiilor adverse după vindecare (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că trebuie realizată o statistică la nivel național în ceea ce privește proporția pacienților care rămân cu sechele după vindecarea de COVID-19. Dacă această proporție devine importantă, spune el, „acest lucru va trebui să transforme politica sanitară într-o politică preventivă – asta înseamnă un program național de supraveghere a pacienților vindecați de COVID-19”.

