Medicul Radu Țincu, specialist ATI, a declarat pentru B1 TV că ratarea țintei de 5 milioane de români vaccinață până la data de 1 iunie reflectă lipsa unei campanii de comunicare suficient de bune. Pe de altă parte medicul a subliniat că nu trebuie să ne panicăm și să considerăm un eșec întreaga campanie de vaccinare, având în vedere că această țintă este doar o bornă intermediară și că obiectivul principal este să avem 65-70% din populație imunizată până în toamenă.

“Este doar o bornă intermediară în campania de vaccinare, nu cred că trebuie să ne panicăm, trebuie să înțelegem cu toții ceva din ratarea acestei borne stabilite până la urmă chiar de către Guvern. Trebuie să înțelegem că cel mai probabil nu a fost o campanie de informare suficient de bună, o campanie care să mobilizeze populația, însă acest lucru nu înseamnă că înregistrăm un eșec al campaniei de vaccinare. Dincolo de aceste borne intermediare, din punct de vedere medical și epidemiologic știm un singur lucru, pentru a putea controla această pandemie avem nevoie de o imunizare colectivă care să depășească 65-70% din populația țării.

Acest lucru trebuie opținut până în toamnă. Cum se va merge de la o lună la alta? Autoritățile trebuie să își regleze atât campania de informare, atât campania de mobilizare a populației în funcție de aceste rezultate intermediare”,a declarat medicul Radu Țincu.

În legătură cu măsurile de relaxare, acesta a declarat:

“Dincolo de persoanele care sunt vaccinate și care au o imunitate postvaccinală avem și persoanele care au trecut prin boală. Autoritățile s-au bazat foarte mult și pe această categorie și pe acest procent de persoane care au trecut prin boală. Dacă cumulăm aceste două categorii cu siguranță avem acel prag de 5 milioane de persoane imunizate. Nu știm cu exactitate numărul celor care au trecut prin boală și atuncea autoritățile estimează care ar fi procentul de populație care au anticorpi după ce s-a vindecat de COVID-19. Ca să poți fi sigur că măsurile de relaxare sunt implementate corect e nevoie de cei care sunt vaccinați, pentru că doar în cazul lor știi că au anticorpi post-COVID-19”.

