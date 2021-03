Radu Țincu: Persoanele care au dezvoltat tromboze pot avea o serie de boli care să favorizeze apariția acestor cheaguri de sânge independent de administrarea oricărui vaccin sau medicament (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat joi, pe B1 TV, verdictul pozitiv dat de Agenția Europeană a Medicamentului cu privire la vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, în urma suspiciunilor legate de raportarea unor evenimente trombotice la pacienții care au primit doze din acest ser.

În România, campania de vaccinare anti-COVID-19 a debutat în 27 decembrie, iar de atunci și până joi seară la nivel național au fost administrate per total peste 2,37 milioane de doze din trei seruri aprobate la nivelul UE, Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca.

