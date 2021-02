Radu Țincu: Rolul Ministerului Sănătății nu este să găsească vinovați pentru tragedii, ci să le prevină (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că este posibil ca dorința populației de a fi găsiți vinovați pentru tragedii să satisfacă imaginea Ministerului Sănătății, „care scoate în față anumiți vinovați individuali”, însă acest lucru nu va rezolva problemele. Rolul instituției, spune doctorul, este să identifice vulnerabilitățile și disfuncționalitățile care au stat la baza diverselor evenimente nefericite, pentru ca mai apoi să aplice măsuri care să prevină astfel de situații.

