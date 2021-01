Radu Țincu: România, în acest moment, habar n-are care este incidența de circulație a noii tulpini de coronavirus. Avem deja zone cu microfocare, unde nu se explică rata ridicată de transmitere (VIDEO)

Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca din București, atrage atenția asupra faptului că este foarte important să se afle care este incidența de circulație a noii tulpini de coronavirus în România. Asta pentru că, în baza acestor date, autoritățile pot lua o serie de măsuri, care altfel sunt unele arbitrare. Medicul a precizat și că deja, în România, există microfocare cu o rată foarte ridicată de transmitere a virusului, cum este cazul Școlii 28 din București unde mai multe persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 după ce au intrat în contact cu un pacient infectat cu tulpina din Marea Britanie.

”Trebuie să reușim să aflăm care este incidența de circulație a acestei tulpini. Nu e nevoie să testăm toți pacienții diagnosticați cu SARS-CoV-2 pentru această tulpină. Se stabilesc anumite grupuri statistice, se realizează secvențierea genomică și ulterior, pe baza unor modele matematice, se poate realiza, din punct de vedere statistic, extrapolarea și punerea în evidență a incidenței de circulație.

Trebuie să facem acest lucru pentru că mare parte din măsurile pe care autoritățile le vor lua depinde de incidența noii tulpini în circulația din țara noastră. În absența acestor date de incidență, cele mai multe dintre măsuri vor fi luate într-un mod arbitrar, fără niciun fundament științific”, a declarat Radu Țincu, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Totodată, medicul a semnalat faptul că, în timp ce noua tulpină de coronavirus se răspândește în România, numărul testelor prelucrate zilnic a scăzut foarte mult.

”Avem două probleme majore. O problemă a testării, testarea a scăzut foarte mult, iar această testare deficitară va putea creiona date care să nu fie în conformitate cu realitatea și să luăm decizii cuprinși de un entuziasm nejustificat. Pe de altă parte, avem problema noii tulpini. România, în acest moment, habar n-are care este incidența de circulație a acestei variante virale. Ar trebui să creeze mari semne de întrebare, având în vedere că avem deja zone unde există microfocare, în care nu se explică din punct de vedere epidemiologic această rată de transmitere ridicată. Chiar și în cazul școlii din București (...) pentru acest timp de microfocare ar trebui făcută secvențierea genomică pentru a fi siguri dacă este implicată tulpina nouă sau nu”, a mai spus Radu Țincu.

