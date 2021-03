Radu Țincu: Testarea este deficitară. Definiția de caz, care întotdeauna a fost în urmă cu două-trei săptămâni față de evoluția pandemiei, trebuie schimbată foarte des (VIDEO)

Dacă definiția de caz stabilită de autorități este una foarte restrictivă, nu se califică mai nimeni să fie testat pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar atunci vom avea niște date subdimensionate despre evoluția pandemiei la nivel național, a declarat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, marți seară, pe B1 TV.

