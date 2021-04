Radu Țincu: Trebuia să se realizeze o împărțire în magazine esențiale și non-esențiale. Cred că Ministerul Sănătății trebuie să revină asupra deciziei care le închide pe toate la aceeași oră (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, consideră că Ministerului Sănătății ar trebui să revină asupra deciziei privind închiderea magazinelor la ora 18 și să ia în calcul împărțirea magazinelor în categorii esențiale și non-esențiale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.