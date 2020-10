Radu Țincu: Trebuie luate decizii nepopulare, chiar dacă e an electoral. Trebuie restricționate activitățile neesențiale, oamenii să evite deplasările inutile. În punctul critic, se va ajunge la carantinare (VIDEO)

Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat marți, pentru B1 TV, că decidenții politici ar trebui să uite că e an electoral și să nu se sfiască să ia măsuri nepopulare în lupta cu epidemia de coronavirus. Medicul a insistat că activitățile care nu sunt esențiale ar trebui supuse restricțiilor, iar oamenii să poarte măști de protecție și să evite pe cât posibil deplasările inutile. Țincu a avertizat în mod special asupra situației din București. Acesta a mai afirmat că dacă viitoare măsuri de restricție nu vor fi adoptate în timp util și nu vor fi respectate de populație, vom ajunge într-un punct critic în care vom avea carantinare, fie că ne convine, fie că nu. Altfel, vom vedea oameni murind cu zile în fața spitalelor.

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, marți, că rata de infectare cu coronavirus în București a depășit 3 la mia de locuitori, asta însemnând, printre altele, că toate școlile ar trebui să intre în scenariul roșu de predare. Grupul de Comunicare Strategică, însă, a anunțat o rată de infectare de 2,69 la mie. Prefectul Bucureștiului a transmis ulterior că INSP a publicat rata de peste 3 dintr-o eroare.

În opinia medicului Radu Țincu, rata de infectare cu SARS-CoV-2 în București a depășit demult 3 la mia de locuitori: „Eu cred că acest 3 la mie s-a depășit demult. Era doar o problemă de confirmare și trebuia doar să avem ceva mai multe date și mai multe teste ca să ne dăm seama de acest lucru”.

„Dar nu trebuie să privim aceste cifre dezumanizate. În spatele acestor cifre sunt oameni care se îmbolnăvesc, care au nevoie de spitalizare, care ajung în Terapie Intensivă și sunt oameni care mor.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima săptămână în București, sunt 9.500 de pacienți care s-au îmbolnăvit. Acești pacienți trebuiau să fie evaluați de către medici. O parte au fost internați, iar unii vor dezvolta în zilele următoare simptome și semne severe de boală, care îi vor duce la Terapie Intensivă”, a mai afirmat Țincu, pentru B1 TV.

