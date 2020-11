Radu Țincu: Trebuie să vedem dacă extinderea numărului de paturi și a aparaturii medicale poate fi susținută de infrastructura tehnică a spitalului / În acest moment avem nevoie de divizii tehnice (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că, în ultimii ani, a fost nevoie de creșterea capacității spitalelor „pentru că nu mai aveau loc pacienții”. „Creșterea demografică a determinat acest comportament în care secțiile au trebuit să se extindă, însă această extindere a numărului de paturi și a aparaturii medicale trebuie să vedem dacă poate fi susținută de infrastructura tehnică a spitalului”, a declarat Radu Țincu, luni dimineață, în direct pe B1 TV, subliniind nevoia de „divizii tehnice care să poată să gestioneze această aparatură din ce în ce mai complexă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.