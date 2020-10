Radu Țincu: Un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a declarat, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus, că un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție pentru că altfel sistemul sanitar va fi depășit

”Cred, din păcate, că un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție pentru că altfel sistemul sanitar va fi depășit. Măsurile trebuie să fie implementate prompt și la timp. Degeaba vor fi luate măsuri tardive, pentru că ele nu vor mai putea salva situația și știm foarte bine că măsurile din această pandemie au nevoie de o perioadă de latență de 10, 14, 20 de zile, până când să devină eficiente”, a declarat medicul, în direct pe B1 TV.

