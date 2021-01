Radu Țincu: Un pacient intubat, ventilat, în stare gravă, cu o infecție virală, are toate riscurile de a se contamina și cu infecții nosocomiale (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că procedura intubării este una salvatoare de vieți. „În momentul în care funcția respiratorie este atât de afectată încât nu mai poate asigura oxigenarea pacientului și s-au epuizat toate celelalte proceduri de oxigenare pe mască, de ventilație mecanică non-invazive, se recurge și la această procedură a intubației, pentru că, în absența ei, pacientul va deceda”, a explicat doctorul, marți, în direct pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.