Radu Țincu: Vaccinarea nu este obligatorie nicăieri în lume / Deja sunt oameni care știu și ce boli va da vaccinul, deși niciunul nu a fost aprobat încă de vreo autoritate internațională (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a precizat că „în acest moment sunt șase vaccinuri aflate în aceeași fază de cercetare științifăc”, însă „niciunul dintre ele nu a fost autorizat” până la ora actuală. El a îndemnat populația la calm, luni, în direct pe B1 TV, și a subliniat că vaccinul împotriva COVID-19 nu va fi obligatoriu și „că trebuie să așteptăm datele științifice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.