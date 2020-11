Radu Țincu: „Vaccinarea va reprezenta un fenomen opțional, fiecare își va exprima în mod liber dorința de a fi vaccinat” / Cum a explicat statistica potrivit căreia 40% dintre medici ar fi sceptici privind vaccinul (VIDEO)

Vaccinarea va reprezenta un fenomen opțional, fiecare își va exprima în mod liber dorința de a fi vaccinat, a subliniat Radu Țincu, joi, în direct pe B1 TV, unde a fost întrebat de ce, potrivit datelor dintr-o chestionare preliminară, aproape 40% dintre medici s-ar fi arătat sceptici cu privire la campania de vaccinare și vaccinul împotriva COVID-19. „Mulți dintre ei – i-am întrebat de ce nu au semnat – mi-au spus foarte clar că au crezut că reprezintă un angajament și că se vor vaccina obligatoriu când va veni vaccinul, ceea ce nu este adevărat”, a explicat Radu Țincu, adăugând că situația ar putea fi pusă și pe seama faptului „că această campanie a debutat foarte prost, cu o comunicare foarte greoaie, deficitară, care a dat senzația de netransparență”.

