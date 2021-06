Radu Țincu: Vaccinul, singura posibilitate de a controla această pandemie. Varianta cea mai logică și normală în 2021 e să îl folosim. Sunt foarte multe perspective pentru apariția unui val 4 (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat că vaccinarea anti-COVID-19 oferă în primul rând siguranță personală, dar facilitează și participarea la diverse activități. „Cred că varianta cea mai logică și normală în 2021 este să folosim vaccinul, care reprezintă singura posibilitate la acest moment de a controla această pandemie”, a spus el, joi, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

