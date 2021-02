Radu Țincu: Varianta britanică a coronavirusului va rămâne probabil cea dominantă. E mai contagioasă, dar nu e neapărat mai mortală și vaccinurile sunt în continuare eficiente împotriva sa (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat că un nivel mai mare de secvențiere ne-ar putea oferi „o imagine mai concretă și corectă a evoluției și distribuției” variantei britanice a coronavirusului, dar a explicat că pentru acest lucru trebuie să avem o anumită capacitate și o oportunitate financiară, astfel că am putea, folosind experiența Regatului Unit, să aplicăm modelul matematic „care ne va spune cu exactitate momentul în care și în România vom avea preponderent această variantă virală”. În acest context, el a îndemnat la prudență și la respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.