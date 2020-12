Raed Arafat: Starea de alertă se prelungește pentru 30 de zile / Toate măsurile de până acum rămân valabile (VIDEO)

Starea de alertă în România va fi prelungită cu încă 30 de zile, începând din data de 14 decembrie, a anunțat șeful CNSU. Toate măsurile de până acum rămân valabile, iar circulația telecabinelor va fi reglementată printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Energiei. De Sărbători, secretarul de stat, Raed Arafat atrage atenția românilor să respecte măsurile de siguranță.

Declarațiile secretarului de stat Raed Arafat, după ședința Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, de joi, 10 decembrie:

„A fost prezentată analiza situației realizată de CNSU, luând în considerare toate aspectele prezentate de INSP. A fost evaluată situația epidemiologică. Starea de alertă se prelungește pentru 30 de zile, păstrând măsurile existente și adăugând o singură măsură: oraganizarea și desfășurarea activităților de transport pe cablu, care deservesc pârtiile de schi, se realizează în condițiile stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății; Energiei și Mediului de afaceri. Activitatea se va desfășura cu o reglemetare stabilită printr-un ordin comun al miniștrior.

Dacă cabina are capavitatea de 20 de persoane, probabil vor fi transportate doar 10 persoane. Restul restricțiilor se vor aplica la toate entitățile din stațiuni, precum hoteluri și restaurant și zone unde pot avea loc activități comune.

Toate măsurile care au fost până acum, cu excepția deschiderii piețelor, rămân valabile. Măsurile care sunt până la incidneța de 1,5 și 3 și cele peste 3. Ne vom axa mai departe pe luarea unmor măsuri locale sau zonale, acolo unde se impune și unde DSP alături de CJSU vin cu propuneri, aceste propuneri vor fi implementate, inclusiv carantinarea unor zone.

Numărul cazurilor pune o presiune pe sistemul sanitar, fiecare dintre noi trbeuie să respecte măsurile care au fost recomandate și care rămân valide: portul măștii peste tot în spațiile publice închise și deschide, distanțarea, măsurile de igienă, telemuncă - sunt măsuri care rămână valide

Încercați, de Sărbători să limitați numărul celor cu care vă întâlniți. Ne va permite să trecem mai ușor peste perioada care vine după, iar anul viitor Sărbătorile să se desfășoare cât mai aproape de normalitate.

Starea de alrtă se prelungește cu 30 de zile, începând cu data de 14 decembrie.”, a declarat Raed Arafat.

Vor avea voie românii să facă petreceri în stradă de Crăciun sau Revelion? „Toate limitările care au fost până acum rămân și mai departe. Adică, totul în limita limitărilor car eau fost până acum. Dacă vorbim de petreceri cu mii dev persoane în stradă, nu", a declarat Arafat.

Pârtiile sunt deschise pentru toată lumea? „Pârtiile sunt deschide pentru toată lumea, cu respectarea regulilor stabilite. Se adaugă la ele regulile care vor fi adoptate prin Ordinul miniștrilor, care stabilește transportul pe cablu.”, a explicat secretarul de stat.

Ne putem facem rezervări pentru vacanța la munte? „Da, cu respectarea normelor de siguranță” asigură șeful CNSU.

Se va putea merge cu colindul? „Vă sfătuiesc să evitați acest lucru, chiar dacă este o tradiție. O înțelegem perfect, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case de o dată și momentul în care persoanele își dau jos masca, cresc riscul de transmitere al virusului”, atrage atenția Arafat.

Despre tătiatul porcului: „Nu scrie nicăriieri că este interiză aceastp activitate”, a menționat secretarul de stat, în timpul conferinței de presă de joi.

Restricțiile privind circulația pe timpul nopții, în noaptea de Revelion: „Cum am spus, nu vor fi festivități în alți ani, în centru sau cu sute de oameni care să se întâlnească. Sper ca populația să înțeleagă că acest lucru are importanță în prevenirea răspândirii acestui virus, în speranța că acest an este singurl în care lucruir se vor desfășura în aceste condiții. Încă o dată, regulile sunt clare și sunt făcute ca să diminueze transmiterea. Cei care nu respectă regulile se pun pe ei în pericol și pe membrii familiilor lor. Recomandarea este să se evite aceste acțiuni. Putem să ne bucurăm, respectând niște reguli”, a explicat Arafat.

Referitor la rata de incidență din București și o eventuală carantinare: „Am avut o discuție cu domnul prefect, au început să intensifice controalele. Este primul pas care se face, DSP face analiză asupra situației și dacă vin cu propuneri suplimentare, acestea vor fi discutate prima dată în comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, dacă aceste măsuri trebuie să fie aprobate la un nivel mia sus, acest lucru se va face. Analiza și evaluarea încep la nivelul DSP București”, a explicat Arafat.

Despre acticitea CNSIU și modul în care sunt afectate de Guvernul intrimar: „Nu sunt afectate! Noi lucrăm la nivel de decizie CNSU, hotărâri de Guvern și decizii care se dau în baza deciziilor Comitetelor Județene. Niciuna dintre ele nu este împiedicată de faptul că Guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență. Toate aceste măsuri se reglementează în baza legii prin hotărâri de Guvern, iar Guvernul are voie să ia aceste hotărâri”, a declarat Arafat.

Referitor la medicamentele confiscate la granița cu Bulgaria: „Atenționez oamenii să nu procure medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute și alte circuite decât cele oficiale, pentru că contrafacerea medicamentelor, care pot arăta ca medicamentele originale este o problemă veghe și OMS a avertizat auspra ei. Oricând există o problemă de aprovizionare cu un medicament, apar aceste probleme. Sfătuiesc cetățenii să nu achiziționeze medicamente de pe internet și nici de la persoane necunoscute”, a explicat Arafat.

În cursul zilei de joi, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 7.067 de noi cazuri de COVID-19, în România. În spitalele din țară sunt internați 12.251de pacienți infectați cu noul coronavirus, 1.288 dintre aceștia aflându-se în secțiile de terapie intensivă. Alți 127 de pacienți, diagnosticați cu afecțiunea respiratorie provocată de SARS-CoV-2, au murit de miercuri până joi, mai anunță autoritățile.

De la începutul pandemiei și până în acest moment, în România au fost prelucrate 4.356.567 de teste, dintre care, 31.437 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.078 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.359 la cerere, după cum a informat GCS.