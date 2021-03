Raed Arafat: Acum măsurile sunt mai echilibrate și noi sperăm să ne oprim cu măsurile aici (VIDEO)

Șeful DSU, Raed Arafat a precizat, luni seară, pentru B1 TV, că măsurile luate în acest moment sunt echilibrate. Acesta mai spune că dacă nu vor fi respectate, ''nimeni nu știe unde putem să ajungem''.

''La începutul pandemiei, în starea de urgență au fost măsuri mai dure până am văzut cum evoluează și care este situația. Acum măsurile sunt mai echilibrate și noi sperăm să ne oprim cu măsurile aici. Sunt zone mai mici care necesită poate și carantinare, asta decid Direcțiile de Sănătate Publică. Eu doar semnzez ordinele pe baza deciziilor pe care le primesc de la DSP, INSP și de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Dacă respectăm măsurile actuale, e posibil să reușim să controlăm situația fără să luăm alte măsuri. Dacă nu respectăm măsurile actuale, le considerăm exagerate și le combatem, nimeni nu știe unde putem să ajungem.''

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.