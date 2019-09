În urma modului dezastruos în care a fost gestionat cazul de la Caracat de către autorităţi, Raed Arafat a anunţat măsuri legislative pentru grăbirea procedurilor de asistenţă în cazurile de urgenţă. Printre acestea se numără măsuri tehnice pentru localizara mai rapidă a apelurilor 112 şi un dispecerat unic care va reuni operatorii, pompierii, poliţia şi ambulanţa.

”Modificarea cadrului normativ și a fost realizată prin adoptarea OUG 62/2019. (...) Principalele mopdificări aduse legislației în vigoare vizează: implementarea tehnologiei de localizare pe baza informațiilor obținute la nivelul terminalului mobil, inclusiv tehnologie de tip AML, care va putea oferi salvatorilor informații de localizare mult mai precise. Aceste elemente generează o reducere semnificativă a timpului de gestionare a urgenței și, implicit, a timpului de răspuns la situații de urgență”, a anunțat Raed Arafat.

De asemenea, ordonanţa 62 pe 2019 mai prevede identificarea utilizatorilor de cartele pre pay atunci când cineva apelează la 112 de pe acestea şi majorarea sancţiunilor în cazurile apelurilor false.

”Identificarea utilizatorilor de cartele pre pay, atinci când apelează numărul de urgență 112, procesarea mai rapidă a urgenței și facilitarea localizării acestor apelanți, concomitent cu descurajarea apelării abuzive a 112 și alertării false.

OUG vizează și transmiterea gratuită a mesajelor tehnice, standardizate, scurte, asociate apelurilor de urgență (...) și majorarea sancțiunilor aplicabile în cazul apelurilor false.

Încheierea unor protocoale de colaborare cu Google și Apple pentru stabilirea condițiilor tehnice de implementare a sistemului AML în România. (...) La nivelul STS au fost demarate discuțiile cu cele două companii, (...) urmând a fi stabilite detaliile tehnice și semnate acordurile”, a mai anunțat Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că se vor face şi modificări de software la nivelul operatorilor telefonici.

”Reconfigurarea infrastructurii operatorilor de telefonie mobilă pentru transmiterea datelor de localizare către Sistemul Național de Apel Unic de Urgență 112 prin modificările de software. (...) Totodată, s-a solicitat operatorilor deschiderea numărului unic 114, astfel încât să se poată testa și valdia interfețele de interconectare configurate în baza specificațiilor primare primite de la Google și Apple.

Numărul 114 nu este un număr care să fie format de cetățean. Este un număr care, în paralel cu apelarea la 112, pleacă prin el mesajul care dă locația persoanei prin sistemul AML. Este un număr pe care telefonul îl apelează automat. Trebuie să fie activat și testat.

Asigurarea unei alternative de localizare a apelanților, până la implementarea facilității AML, prin promovarea aplicației Apel 112, dezvoltată la nivelul STS. (...) Apelăm la populație să descarce aplicația Apel 112 și să o instaleze pe telefon ca să poată să o folosească în cazul în care trebuie să transmită poziția către centrul de apel unic 112”, a mai spus Arafat.

În afară de modificările tehnice, Arafat a anunţat deschiderea unui dispecerat unic pentru operatorii 112. De asemenea, vor fi constituite centre pentru pregătirea personalului care preia urgenţele.

”Reducerea timpului de răspuns și eliminarea disfuncționalităților de comunicare de la nivelul dispeceratelor agențiilor specializate de intervenție la urgență, prin integrarea dispeceratelor acestora și a centrului unic de apel de urgență.

Construirea unor centre pentru pregătirea personalului în vederea preluării tuturor tipurilor de urgență, indiferent de agenția din care face parte dispecerul.

Modernizarea infrastructurii sistemului unic de urgență 112, în concordanță cu actualele facilități tehnice”, a mai spus Raed Arafat.

