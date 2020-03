Raed Arafat, apel la donatorii de sânge: Centrele sanguine sunt deschise și vă așteaptă. Altfel o să înregistrăm decese din cauza lipsei de sânge (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a atras atenția asupra faptului că, în ultima perioadă a fost înregistrată o scădere a numărului donatorilor de sânge.

Secretarul de stat din MAI a făcut astfel apel la donatori să meargă la centrele de trasnfuzie pentru că, altfel, vor fi înregistrate decese din cauza lipsei de sânge.

”În ultima perioadă, colegii din centrele de transfuzii mi-au semnalat scăderea foarte mare a donatorilor. Oamenii au nevoie de salvatorii de vieți care sunt donatorii de sânge. Această prevedere este în mod deosebit trecută în Ordonanța Militară ca să explicăm cât de important este.

Rugăm donatorii să își continuie activitatea, centrele sanguine sunt deschise și vă așteaptă. Altfel o să înregistrăm decese din cauza lipsei de sânge”, a declarat Raed Arafat.

