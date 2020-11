Raed Arafat anunță că ISU ar putea recruta absolvenți de medicină, ca voluntari, pentru a ajuta la îngrijirea pacienților COVID

Raed Arafat a anuțat, joi seară, în cadrul unei conferințe, că ia în calcul măsura de a recruta volunatari din rândul absolvenților de medicină, pentru suplimentarea persoanlului medical în condițiile date de panemia de COVID-19.

Acesta a menționat că, se așteaptă ca în prima fază să se înscrie 3,000 de voluntari, care vor primi cazare și mancare gratis, plus o diurnă, din partea unităților medicale, dacă sunt repartizați în alte județe decât cele de domiciliu sau în care studiază. În plus, Arafat a mai declarat și că, pentru 120 de ore muncite lunar, voluntarii vor primi un premiu in valoare de 2500 de lei.

"Ordonanța prevede acordarea de liberă practica medicilor absolvenți ai facultăților de medicină, medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire in rezidențiat, pe durata situației cu care ne confruntă, cu SARS-COV-2, astfel încât ei să poată sa lucreze sub supraveghere in spitale și să asiste în secțiile in care sunt îngrijiți pacienții care suferă de COVID-19. În colaborare cu consiliul rectorilor și cu rectorii universităților care pregătesc studenți în medicină și studenți în asistentă generală asistenți cu studii superioare, astfel încât să se organizeze un program de voluntariat, unde studenții pot partcipa la îngrijirea bolnavilor, în baza recrutării ca voluntar și vor semna contracte de voluntariat cu Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele unde vor fi repartizați si vor lucra sub coordonarea unei persoane desemnata de unitatea sanitară. In fiecare lună se așteaptă o activitate de aproximativ 120 de ore, iar la finalul fiecărei luni, studentul va primi un premiu în cuantum de 2500 de lei, plus cei care vor fi in alte localități decat centrele universitare unde studiază, vor primi o diurna plus cazare și masa gratuita din partea unității medicale unde vor activa. Sunt măsuri extrem de importante pentru noi, astfel încât să creștem capacitatea sistemului,. Țintim în prima fază, dintr-o pepinieră de 20.000 de posibil voluntari, recrutarea a aproximativ 3000 de voluntari în primă fază", a declarat Raed Arafat.