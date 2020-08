Raed Arafat: Au existat personaje care și-au bătut joc de regulile de protecție sanitară. E libertatea ta să nu porți mască și să te infectezi, dar până la momentul în care îi îmbolnăvești pe ceilalți (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este de părere că anumite „personaje” din spațiul public și-au bătut joc de regulile de protecție sanitară, deși acestea sunt „minimale” și au un rol major în lupta cu epidemia de coronavirus. Poziția demnitarului vine într-o zi în care România a înregistrat un record negativ la nivel de cazuri noi de COVID-19, cu 1.415 persoane diagnosticate cu această boală infecțioasă pe un interval de doar 24 de ore.

