Raed Arafat: Avem 368 de localități care au depășit rata de 3 la mie. Am început să creștem capacitatea de ventilație

Raed Arafat a declarat miercuri, în cadrul ședinței de Guvern, că în spitale au fost dotate cu aparte de ventilație suplimentare, necesare pacienților COVID, care se află în stare gravă. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai declarat și că în România, până în acet moment, în 368 de localități s-au aplicat restricții, după depășirea ratei de infectare de 3 la 1000 de locuitori.

"Avem 368 de localități care au depășit rată de 3 la mie și unde Comitetele Județene au aplicat deja regulile prevăzute în Hotărârea de Guvern: obligativitatea portului măștii, închiderea unor activități...Astăzi, față de ieri, avem o creștere de 15 localități, care au depășit indicele de 3 la mie" a declarat Arafat.

Arafat a explicat că, la cererea spitalelor, se fac dotările necesare îngrijirii pacienților COVID.

"Am început să creștem capacitatea de ventilație, mai ales în zonele care sunt mai afectate. De exemplu, în București, ieri am distribuit ventilatoare suplimenatere la Spitalul Pantelimon, Spitalul Universitar și Spitalul Floreasca. Mai mult, am amplast două posturi medicale avansate care permit extinderea capacității de observație la Pantelimon și la Spitalul Universitar. Sunt măsuri pe care putem să le replicăm și la alte spitale decă se cere. Am acționat la cererea celor două spitale. Capacitatea de ventilație ne ajută să asistăm pacienții până la internare în unitățile de Terapie Intensivă", a explicat Raed Arafat.

Șeful DSU a vorbit și despre achiziția de teste rapide, care vor ajuta la trierea rapidă a pacienților.

"Testele rapide pe bază de antigen, avem în plan să aducem mai multe pentru a le folosi mai ales în Unitățile de Primiri Urgențe că ne-ar ajuta să punem diagnosticul rapid pentru cazurile simptomatice și să le diferențiam. Deja primele 43.000 de teste vor ajunge în țară din fonduri extrabugetare. Pentru prima fază sunt 43.000 deja contractate si urmează să ajungă în România la sfârșitul acestei săptămâni, începutul celeilalte, iar pe stocurile strategice, am prevăzut 1.000.000 de teste",a mai spus medicul.