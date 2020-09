Raed Arafat: Avem în permanență ocupate 50% din paturile de la ATI pentru pacienții cu coronavirus. E posibil să ajungem să avem secțiuni destinate COVID chiar și în spitalele de urgență (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că aproximativ 50% din paturile din secțiile de Terapie Intensivă destinate pacienților cu coronavirus sunt constant ocupate. Unii bolnavi sunt transferați de la o unitate medicală la alta, pentru că sunt zone mai afectate de epidemie decât altele. Arafat a precizat că în București și câteva localități chiar se întâmplă ca această capacitate din secțiile ATI să ajungă la limită sau chiar spre zero, din cauza numărului mare de pacienți.

Secretarul de stat a mai afirmat că dacă numărul de pacienți cu coronavirus va crește substanțial, se va ajunge la deschiderea de secții COVID în spitalele generale, cele de urgență. Asta va însemna o scădere a capacității de tratare a cazurilor non-COVID care necesită intervenție într-un anumit interval de timp, în favoarea cazurilor critice de COVID-19.

Întrebat la ce cifre să ne așteptăm în bilanțul epidemiei de coronavirus și care este pragul până la care rezistă sistemul medical românesc, secretarul de stat a răspuns: „Noi vemem că e o creștere. Nu mă lansez să dau cifre sau estimări, că rămân estimări până vedem cum evoluează. Noi vedem că sunt 1.400 - 1.600, deci e posibil să continue creșterea asta. Problema e reflectarea pe Terapie Intensivă. Dacă avem aproximativ 1.000 de paturi, să zicem, la ATI destinate COVID, acum avem în permanență 50% ocupate cu pacienți. Asta trebuei să ne atragă atenția. Creșterea înseamnă că mai multe zone vor fi blocate. Chiar dacă ai o zonă mai puțin afectată cu mai multe paturi, într-o zonă foarte afectată înseamnă că vei ajunge la capacitate foarte limitată sau zero, cum se întâmplă des în București și câteva localități”.

