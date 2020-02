CORONAVIRUS | Arafat: Oamenii să fie foarte atenți la sursa informațiilor. Unii vor să inducă o panică nejustificată pentru a face profit (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-a sfătuit pe români să fie extrem de atenți la informațiile pe care le primesc despre coronavirus, deoarece există entități și persoane care au un interes ca panica să fie instaurată. Afirmația a fost făcută pentru B1 TV, în contextul în care a fost confirmat și în țara noastră un prim caz de infectare cu COVID-19.

Pacientul „urmează să fie internat în secția specială de izolare de la Balș, să fie monitorizat. Nu există tratament specific pentru acest tip de virus la acest moment. Evoluția lui va fi urmărită până devine negativ. Se testează de două ori negativ, abia apoi va putea să plece, că înseamnă că s-a vindecat”, a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.

Despre cei șapte membri ai familiei pacientului, șeful DSU a susținut că „testele sunt negative la acest moment, dar pot să devină pozitive sau pot apărea simptome. De asta cele șapte persoane rămân în carantină și vor fi retestate la 14 zile”.

