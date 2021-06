Raed Arafat: Dacă ne vaccinăm, putem preveni un val 4 serios. Chiar dacă va fi, va fi unul nesemnificativ sau care nu va avea impactul pe care l-am avut cu celelalte valuri

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri seara, la Digi 24, că „un val patru serios” poate fi prevenit doar prin vaccinare.

„Trebuie să continuăm campania care, la început, a mers foarte bine, după care a scăzut entuziasmul pentru vaccinare. A scăzut pentru că unii cred că am trecut prin tot și gata. Nu. Dacă vrem să trecem și să fim chiar siguri, trebuie să ne vaccinăm”, a declarat Raed Arafat la Digi 24.

„Vedem că sunt unele țări, chiar cu vacccin cu tot, care au deja creșteri semnificative”, a spus Raed Arafat.

„Adică dacă acceptăm că soluția de prevenire rămâne vaccinarea. Dacă ne vaccinăm, da, putem preveni un val 4 serios și, chiar dacă va fi, va fi unul nesemnificativ sau care nu va avea impactul pe care l-am avut cu celelalte valuri”, a precizat Raed Arafat.

Florin Cîțu: Dacă ne vaccinăm, nu mai avem valul 4

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat, joi, la Alba Iulia, că evitarea unui al patrulea val pandemic în România depinde de succesul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.

„Vreau să văd cum merge campania de vaccinare, pentru că Alba este pe un onorabil loc 7, dar se poate mult mai bine. Este clar că aici noi, ca Guvern, am făcut până acum cam tot ce se putea face. Avem dozele de vaccin, cine vrea să se vaccineze în România, astăzi, și am fost prima țară din Uniunea Europeană unde te poți vaccina fără niciun de programare, îți alegi cu ce vaccin dorești să te vaccinezi și mergi să te vaccinezi. Din punctul Guvernului, am făcut tot ce trebuia să facem ca să avem această campanie de vaccinare de succes, pentru că nu este vorba despre un succes al unei campanii a Guvernului, este vorba de o campanie despre viață, despre asta vorbim, și despre o campanie de revenire la normalitate. Doar prin vaccinare putem să revenim la normalitate

Tot aud în spațiul public discuții despre valul 4. N-ar trebui să avem aceste discuții. În România, astăzi, avem dozele de vaccin necesare să se vaccineze toată lumea. Nu ar trebui să existe această discuție despre valul 4 în România. Vrem să ne vaccinăm, ne vaccinăm. Nu este obligatoriu, dar dacă ne vaccinăm, nu mai avem valul 4. Acest val 4 există doar dacă noi nu vrem. Astăzi, românii trebuie să știe că pot să se vaccineze oriunde, oricum și așa evităm și acest val 4", a declarat premierul.