Raed Arafat: Dacă știi că faci petrecere acasă și nu respecți regulile, poate bunica, mama, tata se vor infecta și poate îl vei pierde pe unul dintre ei. Să analizezi foarte bine dacă vrei să faci acest lucru (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-a îndemnat pe cei care vor să dea petreceri în perioada următoare să se gândească bine înainte, căci s-ar putea să ajungă să sufere chiar cei mai dragi oameni ai lor. Riscul de transmitere a coronavirusului la astfel de evenimente private este mare, a atras atenția secretarul de stat, și, tocmai de aceea, autoritățile au dispus interzicerea lor.

Arafat a mai declarat, pentru B1 TV, că noile măsuri anti-COVID-19 sunt combinate tocmai pentru a limita pe cât posibil mișcarea și contactele: de exemplu, interzicerea petrecerilor cu restricțiile de circulație pe timp de noapte.

Întrebat dacă există alte instrumente de sancționare a petrecăreților, în afară de intervenția Poliției la apelul vecinilor, Arafat a răspuns: „Nu există și mie-mi pare rău. Azi o agenție de presă a publicat un titlu care parcă încuraja oamenii să dea petreceri că oricum nu pot fi pedepsiți. Eu cred că majoritatea nu vor face asta, doar unii. Dar de aici vine limitarea mișcării după 23.00. Se combină: că dacă vrei să faci petrecere la tine, oamenii trebuie să vină și să plece. Dacă o faci, o faci noaptea. Dacă e limitată circulația, nu există scopul: mă duc sau mă întorc de la petrecere. Deci măsurile sunt combinate. Noi apelăm la responsabilitatea indiviuală. Dacă știi că faci petrecere acasă și nu respecți regulile, și inviți 20-30 de persoane și se termină petrecerea frumos și cu bine, dar apoi bunica, mama, tata, toți sunt infectați din cauza petrecerii și poate unul ajunge să fie grav și poate chiar să-l pierzi, atunci să analizeze foarte bine dacă vrei să faci acest lucru. Deci impactul poate fi extrem de serios mai ales asupra persoanelor vulnerabile din familie”.

