Raed Arafat: "Dacă totul va fi permis din 15 mai situația ar putea să scape de sub control"

Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat într-o intervenție televizată că restricțiile luate de România pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au fost corecte și că ele nu au fost totale așa cum s-a întâmplat în alte state.

“Cifrele arată că România a făcut corect ce a făcut. În momentul în care am 20 de milioane de locuitori la sub 800 de decese. În Suedia sunt 10 milioane la peste 2.500 de decese. Asta nu înseamnă că ei au greșit ceva acolo sau noi am greșit ceva aici. România nu a mers la maxim, nu a luat măsuri drastice. Noi totuși nu am avut o blocare totală.

La noi problemă și astăzi am văzut-o, chiar și când amendăm, sau dăm recomandăm și impunem prin ordonanțe militare, în final pentru unii relaxarea deja a început, fără nicio limită. Circulația este aproape ca înainte, împofida faptului că am întâlnit două controale de poliție pe drum. Nu o să poți să pui un control la fiecare intersecție. Și nu șim cum se comportă oamenii la țară. Tot auzim că acolo și mai puțin se respectă regulile. Unii ascultă și înțeleg situația, dar sunt unii care nu înțeleg" a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Acesta a precizat că restricțiile nu vor putea fi relaxate decât gradual:

"Din 15 mai începem să relaxăm măsurile gadual. Noi nu mai răbdăm două săptămâni fără anumite activități, dacă totul va fi permis din 15 mai ar putea să scape de sub control. Nu zice nimeni să nu se deschidă teatrele, restaurantele, dar trebuie cu anumite măsuri și nu acum.

La acest moment trebuie să respectăm regulile pentru două săptămân, dacă nu vom fi nevoiți să impune și alte măsuri, am putea ajunge mult mai rău, cu bolnavi mulți la ATI. Regulile de contact toate trebuie respectate.”, a spus Raed Arafat.